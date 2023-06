"La missione del Cardinal Zuppi in Ucraina è il segno tangibile dell’impegno della Santa Sede per promuovere un vero percorso di pace. Mentre per molti sembra inevitabile arrendersi all’ineluttabilità della guerra, accogliamo questo viaggio con speranza e fiducia - consapevoli che la strada per una soluzione diplomatica è impervia e necessita quindi di sforzi straordinari". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.