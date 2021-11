"Anas resta in Fs, non c'è nessuno scorporo della capogruppo, della società chiave". Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, intervenendo a Ripartitalia, evento organizzato dal gruppo Class E.

Riguardo alle “autostrade a pedaggio, che erano già in qualche modo assegnate a una società controllata da Anas. Questa società verrà chiusa e verrà aperta una nuova società sotto il controllo di Mef e Mims, per la gestione delle autostrade a pedaggio che oggi Anas ha già in Lombardia, Veneto e in altri luoghi”, spiega Giovannini.