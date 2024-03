Il risparmio che si avrà sulle bollette della luce a partire dal prossimo luglio dimostra l'efficacia del sistema delle aste sul fronte dell'abbattimento dei prezzi dell'energia. Lo afferma Assoutenti, commentando le dichiarazioni del Presidente di Arera, Stefano Besseghini, che calcola in 130 euro il risparmio medio annuo a utenza nel servizio a tutele graduali.

"Le aste tra operatori hanno innescato la concorrenza e incentivato offerte al ribasso che, a partire da luglio, si ripercuoteranno sulle tasche delle famiglie che, a quella data, non hanno ancora scelto un operatore del mercato libero – spiega il presidente onorario di Assoutenti, Furio Truzzi – Proprio tale positivo risultato deve portare a campagne informative a tappeto sul territorio volte a far conoscere agli utenti i vantaggi del servizio a tutele graduali, e a rivedere il meccanismo per la definizione dei prezzi del gas, per il quale il mercato tutelato è già finito a gennaio, settore che sta esponendo milioni di utenti a tariffe più care".