"Non c'è mai stato un divieto. Ema non ha posto restrizioni per età, mentre Aifa ha solo dato un'indicazione per uso preferenziale agli over 60".

Così, il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, oggi in un'intervista al Corriere della Sera, sul vaccino AstraZeneca.

"Il suggerimento è stato interpretato come regola, ma non è così - spiega. Tanto che Aifa suggerisce di fare la seconda dose con AZ a chi ha già fatto la prima con lo stesso vaccino, indipendentemente dall'età".