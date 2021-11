"Sono favorevolissimo ai vaccini e credo che i bambini prima o poi debbano essere vaccinati, non c'è nessun dubbio su questo. Però quello studio in particolare su cui si basano le autorizzazioni ha problemi". Lo ha dichiarato Andrea Crisanti a Otto e mezzo, in onda questa sera su La7. Inoltre il direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'università di Padova aggiunge: "Non bisogna essere ideologici. Il vaccino AstraZeneca è stato approvato con un numero di casi che non permetteva di catturare la complicazione che poi ha portato alla sospensione del vaccino stesso. E su questo non ci sono dubbi, perché è così".