Il porto di Trieste è stato sgomberato ieri ed i manifestanti si sono spostati in Piazza Unità d'Italia, dove avrebbero trascorso la notte; alcuni, come spiega il Tg1, si sono spostati al porto vecchio. Il prossimo 23 ottobre i manifestanti incontreranno il ministro Patuanelli e spiegheranno la loro posizione; abolire il green pass per i lavoratori.