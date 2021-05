La UGL Salute Puglia, successivamente all’incontro con il Comitato Regionale per il Monitoraggio Del Sistema Economico Produttivo e delle Aree di Crisi (SEPAC) cui ha preso parte anche il Direttore Generale della ASL di Brindisi, esprime profonda soddisfazione. “E’ stato ottenuto un grande risultato – commenta il segretario Regionale Giuseppe Mesto – che premia il grande impegno profuso in ambito regionale da Maria Sergi, Segretario Ugl Salute di Brindisi, e da Alessandro Galizia, Coordinatore Provinciale”. Il sindacalista poi prosegue: “Sono così in fase risolutiva molte vertenze riguardanti il territorio come quella del ricollocamento del personale del servizio di pulizia e sanificazione a cui, dopo anni di servizio, verrà garantita la permanenza nella società partecipata dell’azienda sanitaria. Allo stesso tempo si procederà alla stabilizzazione del personale a tempo determinato della stessa società e al susseguente processo di affidamento esterno grazie alla fruizione della clausola di salvaguardia sociale. Infine si procederà alla stabilizzazione, nello stesso servizio in via d’affidamento, del personale OSS che ha aderito all’avviso di pronta disponibilità. Una volta applicata la clausola di salvaguardia, a compimento della gara ponte, la Ugl Salute si impegnerà perché il servizio torni nella piena disponibilità dell’azienda. Siamo convinti – conclude Mesto - che l’eccellenza si possa esprimere unicamente con la gestione diretta e che il SSN torni a essere un servizio pubblico.”