“Mi congratulo con il prefetto di Roma, Bruno Frattasi. La sua nomina a direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale apre un nuovo importante ciclo per la crescita e lo sviluppo di un settore strategico per il nostro Paese. È una scelta significativa, di qualità e auspico che l’intera comunità cyber possa impegnarsi in una collaborazione proficua, valorizzata da un approccio più ampio e moderno ai temi legati alla cybersicurezza, unendo le competenze tecniche ai soft kill. Auguro a Frattasi buon lavoro e rinnovo la piena disponibilità per le iniziative e le attività future dell’Agenzia sul territorio”. Così Gerardo Costabile, Presidente di IISFA, l’Associazione Italiana Digital Forensics e ad di DeepCyber (Gruppo Maggioli), in merito alla nomina del prefetto di Roma, Bruno Frattasi, alla direzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al posto di Roberto Baldoni, dimessosi lunedì scorso.