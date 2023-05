Il Mattino oggi in edicola apre così. "Il centrodestra fa il pieno" è il titolo. "Amministrative, exploit in tutte le città tranne Vicenza. Batosta Pd. Meloni: premiato il buon governo. Campania, anche Scafati alla coalizione di governo. Ma in provincia di Napoli passano Dem e 5Stelle" è il catenaccio.

Taglio alto: "Kosovo, scontri con i serbi feriti quattordici militari italiani" - "Pnrr, Fitto incontra i governatori. È gelo con De Luca".

Centro pagina: "Prof accoltellata «Sì allo psicologo nelle scuole»".