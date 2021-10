"Ottobre 2018, Venezia. I consiglieri regionali della Lega insultano la bandiera del Veneto per celebrare la vittoria di Bolsonaro. Due giorni fa il Congresso brasiliano ha chiesto sia incriminato per reati contro l’umanità. Ora chiedano scusa ai veneti per questo scempio". Lo afferma in una nota il deputato PD, Alessandro Zan.