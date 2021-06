"Genova-Sarzana oggi un solo cantiere, tra Deiva e Carrodano. Tempo di percorrenza circa un’ora. Con fatica e impegno costante, le cose piano piano migliorano. Continueremo a insistere, week end dopo week end, per limitare al minimo i disagi per i nostri cittadini e turisti. Il lavoro è ancora tanto, le colpe del passato moltissime, ma è tanta anche la nostra determinazione. Non smetteremo di chiedere che le tratte autostradali siano gratis in tutta la Liguria, almeno finché non saranno rimediati tutti i disastri del passato" lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti