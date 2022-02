"In un momento delicato come questo, Letta pensa allo Ius Soli. Ma questa sinistra quando deciderà di atterrare sul pianeta terra?". Lo scrive su Instagram Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commentando le dichiarazioni di Enrico Letta sullo Ius Soli. "La settimana prossima vedremo se una nuova proposta di legge di cittadinanza può avvenire", ha dichirato in precedenza il segretario dem.