"Oggi ha preso il via dalla meravigliosa Costa dei Trabocchi in Abruzzo. La corsa rosa è uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale e più rappresentativi della tradizione ciclistica nazionale. Un’occasione unica per far conoscere al mondo il nostro immenso patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico". Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.