"Secondo la senatrice Ronzulli, volto noto di Forza Italia e candidata in Lombardia, Piemonte e Puglia, importare gas liquido dall'estero ci rende... indipendenti dall'estero! Una formidabile contraddizione in termini! Ma non è tutto: addirittura secondo lei i rigassificatori servono a estrarre gas dal territorio nazionale, quando è noto che invece vengono utilizzati, appunto, per portare allo stato gassoso il gas importato via nave acquistato dall'estero. Evidentemente la senatrice Ronzulli ignora una regola aurea della vita: mai parlare di cose che non si conoscono. È anche solo immaginabile affidare il governo del nostro Paese a questo centrodestra?". Lo ha scritto in un post su Facebook il Movimento 5 Stelle.