"Appena sarà il mio turno mi prenoterò per vaccinarmi il prima possibile. Chi può prenotarsi lo faccia, dobbiamo mettercela tutta". Lo ha detto il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, f, nel corso di un collegamento con "Radio Punto Zero". "In Friuli Venezia Giulia abbiamo le potenzialità per arrivare fin quasi a 17mila somministrazioni al giorno ma se chi ha diritto non si vaccina allora rischiamo di vanificare ogni sforzo" ha sottolineato. Il governatore ha quindi ricordato che in Fvg non ha aderito alle vaccinazioni "il 40% della fascia 60-69 anni e quasi il 25% della fascia 70-79 anni".