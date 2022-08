"Io penso che l'impossibilità in questo contesto di andare con il Movimento 5 stelle, per un elemento di credibilità, c'è". Lo dichiara Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, a 'Radio 24'. "Ma allo stesso modo dobbiamo criticare chi in questi anni ha usato solo i picconi contro un'alleanza mentre stava al governo. Quindi paghiamo un errore ma anche questo atteggiamento molto sbagliato" aggiunge il dem.