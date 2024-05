"Il distretto produttivo di Prato è un caso di scuola per il riciclo dei tessuti e siamo al lavoro in Europa così da tutelarlo. L'obiettivo è fare del nostro distretto l'esempio europeo del riciclo e dell'economia sostenibile. Domani faremo il punto con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin e con le categorie economiche del settore. Lo faremo, come sempre, dando spazio a chi produce, crea lavoro e pratica materialmente la sostenibilità.

Da secoli". Lo spiega l'on. Erica Mazzetti, VIII Commissione ambiente e segretario Commissione bicamerale per la semplificazione, annunciando l'incontro con Pichetto Fratin di domani all'Auditorium della Confindustria Toscana Nord in via Valentini 14 alle ore 16.