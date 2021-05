"Sono trascorsi 45 anni dal terremoto del Friuli, un tragico evento che causo' morte e distruzione. Centinaia di vittime, interi comuni rasi al suolo: la gestione di questa emergenza creo' i presupposti per la nascita della moderna protezione civile". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, vicepresidente Iv della Camera. "In poco tempo, grazie a tenacia e forza di volonta' della gente friulana e alla solidarieta' di tutto il Paese ci fu una ricostruzione che ancora oggi e' un esempio di come gli italiani sanno rimboccarsi le maniche e ricominciare".