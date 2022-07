“I nuovi dati sul gradimento dei governatori che vedono il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga al secondo posto con il 68% di consenso è l’ennesima prova del buon governo di Fedriga e della Lega in questa regione. Azioni concrete e mirate, vicinanza ai territori, ai cittadini, alle realtà produttive fanno si che quello che vediamo in FVG sia un esempio virtuoso anche per il resto d’Italia. Una buona notizia che ci proietta verso le prossime elezioni regionali per poter di nuovo confermare con forza Fedriga e il buon governo della Lega ai vertici della nostra regione”.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega FVG Marco Dreosto.