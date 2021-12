"È molto positivo il protocollo sottoscritto da tutte le parti sociali che fa entrare il lavoro agile nel quadro della contrattazione collettiva e ci accompagna verso una contemporaneità che era pronta a partire ma che ha purtroppo avuto bisogno della pandemia come starter". Così Romina Mura, in merito alla firma delle parti sociali sul Protocollo sullo smart working nel privato.

Inoltre, aggiunge la presidente della commissione Lavoro della Camera, "lo smart working rappresenta una nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, entrata prepotentemente nella quotidianità e da cui non si torna indietro: deve però avere la sua cornice e le sue tutele, non essere uno strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o prestarsi a utilizzi impropri. Perciò l’opera di mediazione del Ministro Orlando è stata opportuna e tempestiva".