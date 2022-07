“Il periodo di grande siccità che sta interessando tutto il Paese, per il lago Trasimeno è devastante. I dragaggi sono bloccati da oltre 15 anni; le alghe si stanno riproducendo a velocità impressionante; le strutture di adduzione al lago sono insufficienti e inefficienti. La drastica riduzione del livello dell’acqua potrebbe rivelarsi irrimediabile. Per risolvere una situazione straordinaria non sono sufficienti degli interventi ordinari. Per questo, sia attivato lo stato d’emergenza per il Trasimeno per intervenire immediatamente con una deroga rispetto a tempi e modi, affidando alla Regione Umbria il ruolo di sub commissario come già fatto durante la crisi del 2004. La Presidente Tesei ha già predisposto degli interventi straordinari che, però, non possono andare oltre le regole nazionali. Il governo intervenga inserendo anche il Trasimeno nelle aree oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza e affinché la realizzazione delle opere di adduzione per il Lago sia inserita nell'elenco delle 20 opere previste dal Decreto Siccità da realizzare entro il 2024. La situazione è drammatica, invito il presidente Draghi, che conosce bene questi territori, a fare un sopralluogo per constatare di persona il rischio che corre il quarto lago d’Italia. Auspico una mobilitazione da parte di tutte le forze istituzionali ed economico-sociali per raggiungere questo risultato“.

Così in una nota il senatore umbro della Lega Luca Briziarelli.