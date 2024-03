"Diciamo no alle classi ghetto proposte dal ministro Valditara. Il 67% dei bambini che lui definisce stranieri sono nati in Italia.

Chiediamo insegnanti di lingua italiana per stranieri e mediatori culturali a tempo pieno nelle scuole; insomma quelle risorse che in legge di bilancio finora il ministro non si è impegnato a trovare". Lo dichiara Irene Manzi capogruppo PD in commissione cultura di Montecitorio.