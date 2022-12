"C'è la Lega. La Lega che vincerà in Lombardia, nel Lazio, ha cinque ministri lombardi, sta portando a casa l'autonomia", dunque "parliamo di cose serie. Chi esce dalla Lega fa una scelta, tanti saluti e buon Natale. Occupiamoci di cose reali che interessano ai cittadini". Così, a margine della visita all'ospedale Buzzi di Milano, il vicepremier Matteo Salvini a proposito del nuovo gruppo in Lombardia comitato Nord. "Il mondo è bello perché è vario, ognuno è libero di andare, fare e disfare, l'importante è che il 12 febbraio a Milano come a Roma tanti cittadini scelgano", ha aggiunto.