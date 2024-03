"Abbiamo condannato senza se e senza ma il trattamento a cui è stata sottoposta Ilaria Salis, tradotta in udienza in catene. Evitiamo, però, ogni polemica strumentale che non aiuta a risolvere il caso, anche perché il governo italiano ha fatto tutto il possibile e non può certamente interferire su decisioni della magistratura ungherese che, al pari di quella italiana, è autonoma e indipendente dal potere esecutivo". Così l'On. Pietro Pittalis (Forza Italia), segretario nazionale azzurro in Sardegna, a Rai Tg Parlamento.

--