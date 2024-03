"Sfortunatamente, in Ungheria, la questione della detenzione e dei metodi adottati riguarda tutti i detenuti, non solo Ilaria Salis. Ho trovato molto pertinente ciò che ha dichiarato Antonio Tajani, poiché la Farnesina sta lavorando attivamente su questo caso e quindi non si deve trasformare il processo in uno scontro politico.

Pur comprendendo umanamente la sua posizione, trovo ingiuste le dichiarazioni del padre di Ilaria Salis perché Tajani si sta adoperando notevolmente. Inoltre, dobbiamo considerare che non conosciamo pienamente la dinamica dell'accaduto e e che la questione è sotto l'ambito della giustizia ungherese, pertanto, dobbiamo rispettare le decisioni del loro sistema giudiziario. Coinvolgere la politica in questa vicenda potrebbe solo nuocere a Ilaria Salis." Così la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita dalla Chiesa a Prima di domani su Rete 4