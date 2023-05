"Nelle prossime ore faremo un punto interno sull'incontro, ma temo che Fratelli d'Italia voglia piegare le istituzioni ai suoi interessi. E il nostro obiettivo è impedirglielo".

Parola di Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, intervistato oggi da Il Fatto Quotidiano.

"Vedremo al tavolo - spiega il pentastellato, in merito all'incontro fra maggioranza e opposizione sul tema delle riforme costituzionali. Ma se si vuole arrivare tramite l'autonomia differenziata a un regionalismo alla tedesca, e nel contempo a un presidenzialismo alla francese, mi sembra un miscuglio molto pericoloso", aggiungendo: "È evidente che il governo ha grandi difficoltà, visto che si sta rimangiando tutto ciò che prometteva in estate. Come sono evidenti le tensioni interne all'esecutivo, che vanno coperte. Quanto all'autonomia, martedì faremo presente che per noi, se fatta in questo modo, è una porcheria. Forse tra qualche anno Calderoli lo ammetterà, come fece per il Porcellum".