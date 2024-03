"Invece di occuparsi di chi non arriva alla fine del mese o di Sanità con le liste di attesa sempre più lunghe la maggioranza accelera su premierato e autonomia differenziata a loro interessa unicamente piantare bandierine per le prossime elezioni europee e non risolvere i problemi della vita di tutti i giorni dei cittadini". Lo dichiara Simona Bonafe' capogruppo PD in commissione affari costituzionali di Montecitorio.