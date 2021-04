"Va fatta una campagna di sensibilizzazione. Se una regione vaccina tutti coloro che lo chiedono, non possiamo penalizzarla. Se la gente non vuole vaccinarsi, non si può colpevolizzare la regione".

Lo afferma Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, a Radio Anch'io.

"Come Regioni abbiamo proposto di favorire le attività che si svolgono all’aperto - dice sulle riaperture Fedriga. Non suggeriamo date. Il paese vive una forte tensione sociale. Se le istituzioni non si riallineano con i cittadini mi preoccupa il rispetto delle regole".