Giuseppe Conte, ospite a Porta a Porta in onda questa sera, ha ribadito in merito al nuovo presidente della Repubblica che il suo partito "si impegnerà perché vada al Quirinale una figura degna di rappresentare l'Italia nel modo migliore, una figura di alto profilo. E sicuramente non possiamo escludere anche Draghi. Ma dobbiamo verificare tutte le circostanze".

Sarà fondamentale in tal senso, sottolinea l'ex premier, "anche il confronto con le forze di centrodestra, perché se riusciamo a perseguire questo obiettivo sicuramente avremo quelle maggiori garanzie di cui parlavo prima, cioè di una personalità che rappresenti l'unità nazionale. Ci dobbiamo provare ma non so se ci riusciremo".

Sulla possibile candidatura di Silvio Berlusconi è stato chiaro: "Io ho detto, con tutto il rispetto per il leader di un altro partito, che non è il candidato del M5s".