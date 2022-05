“Oggi più che mai è il tempo della responsabilità e della serietà. Non sono accettabili inutili distinguo o polemiche pretestuose per ipotetici interessi di parte. Ne va del bene del Paese. Dobbiamo con tutti i nostri sforzi portare a termine le riforme per l’attuazione del Pnrr, perché l’Italia ne ha bisogno, perché gli italiani ne hanno bisogno. Non è pensabile che tutto il lavoro di questi ultimi anni venga messo a repentaglio per miopia o peggio egoismo politico. Mi auguro che tutte le forze politiche prendano coscienza della necessità di uno spirito costruttivo e collaborativo per approvare le riforme che mancano nel miglior modo possibile e in tempi brevi”.

Lo dichiara Roberto Morassut, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera.