“Con Elly Schlein segretaria del PD cambia tutto. È sempre stata, nell’ultimo decennio, in prima linea su battaglie identitarie dall’ambiente al lavoro fino alla salvaguardia della credibilità del PD persa il giorno dei 101 di Prodi. Non ha mai avuto responsabilità di partito e rappresenta una nuova e bella generazione che si fa avanti e assume direttamente la guida politica per la prima volta. Con lei il PD sarà, senza tentennamenti, sinistra moderna, innovativa, con posizioni chiare su lavoro, clima e diseguaglianze. Dall’altra parte c’è un fritto misto che mette dentro tutto e il contrario di tutto da Giarrusso a Onorato, non so qual è il profilo politico che ne viene fuori, ma il Pd ha bisogno di anima e identità e con Elly si vedono ad occhio nudo”. Così Francesco Boccia, senatore PD e coordinatore politico della mozione Schlein, intervenendo a “Dialoghi a sinistra”, insieme a Goffredo Bettini, sul sito del Fatto Quotidiano.