Intervenuto in un messaggio alla Terza Sessione Plenaria del G20 Empower svoltasi oggi, il premier Mario Draghi si è soffermato sulla delicata questione delle disuguaglianze di genere. "Dobbiamo pretendere più informazioni da parte delle aziende sul divario salariale di genere - ha dichiarato il presidente del Consiglio -. Le aziende dovrebbero garantire che sia preselezionato per le candidature un numero sufficiente di donne qualificate. I governi possono fare di più per aumentare il numero di donne nella scienza e nei settori correlati in rapida crescita".