"La cosa divertente del teatrino di queste ore è che i partiti che si stracciano le vesti perché "Draghi è irrinunciabile", sono gli stessi che gli sbarrarono la strada al Quirinale.

Perché? Facile. A loro non frega nulla di Draghi, a loro interessa mandare avanti la legislatura per restare in sella. Draghi al Quirinale non garantiva il loro stipendio, Draghi al governo lo garantisce.

La buona notizia è che, a occhio, Mario Draghi lo ha capito.

Come al solito, gli unici che hanno dichiarato quello che pensavano, su Draghi e il suo governo, siamo noi di Fratelli d’Italia".

Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.