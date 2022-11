"Busta paga più corposa - 300 euro in più – per 60mila lavoratori grazie all’intesa tra Gruppo FS Italiane e sindacati, resa possibile attraverso la nostra norma che prevede zero tasse per i premi ai dipendenti. Le linee guida delineate dalla legge di bilancio stanno già dando frutti positivi. Mentre in passato la legge di bilancio portava con sé nuove tasse su tutto e in particolare sulla casa, adesso sono molte le aziende che stanno programmando assunzioni e premialità per i dipendenti, così come molti lavoratori autonomi stanno guardando con ottimismo al prossimo anno con l'estensione della Flat Tax. Il Paese ha bisogno di ottimismo per il futuro e cercheremo di accompagnarlo in un percorso di crescita, anche durante il passaggio parlamentare”. Lavoro: Borghi (Lega), già frutti positivi grazie a linee guida delineate da legge bilancio. +300 euro a 60mila dipendenti FS

Così il senatore della Lega Claudio Borghi, capogruppo in commissione Programmazione economica e Bilancio.