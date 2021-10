Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando ha parlato dell'estensione del Green Pass che scatterà domani per tutti i lavoratori, pubblici e privati. A margine di un incontro tenuto assieme al candidato sindaco di Roma del PD Roberto Gualtieri coi dipendenti di Acea, il ministro è stato chiaro: "Posticipare l'entrata in vigore del Green pass significherebbe rallentare una battaglia che dobbiamo vincere il prima possibile". E reputa tale misura "un passaggio non semplice, complicato ma penso che ci siano le condizioni perché le difficoltà siano ridotti al minimo".