"Nel giorno in cui il consigliere del Cremlino Suslov, ci spiega come con le elezioni cambierà l'approccio dell'Italia verso Mosca, ancora una volta, le parole giuste sono quelle di Mario Draghi, quelle che noi porteremo avanti: "L'Italia continuerà a sostenere l'#Ucraina. Siamo con voi nella lotta all'invasione russa e per la protezione della vostra democrazia e indipendenza". Grazie al Presidente #Draghi che tutela la serietà del nostro Paese e gli impegni internazionali che derivano dalla nostra storia oltre che dal diritto". Così, in una nota, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.