"Non c'è nessuno scontro con Draghi, si sta cercando di fare una normale transizione. Draghi dice che con il PNRR è tutto in ordine ma non è così, c'è un certo ritardo che va recuperato per non perdere i finanziamenti". Così Isabella Rauti, senatrice eletta di Fdi, a '24 mattino' su Radio 24. "Ci stiamo creando un alibi? Mi sento di dire che non è così. C'è una grande assunzione di responsabilità: c'è una pandemia non terminata, una guerra in atto, un caro energia, noi responsabili non mettiamo mani avanti a niente", le parole di Rauti.