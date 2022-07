"Siamo fermi e risoluti sulle nostre misure come il Reddito di cittadinanza, il Superbonus e il salario minimo, ma non siamo mai stati degli irresponsabili. Non mi vengono in mente misure proposte dagli altri partiti. Quali sono?". Lo ha dichiarato la senatrice del Movimento 5 Stelle, nonché candidata alle primarie del centrosinistra per la regione Sicilia, Barbara Floridia.