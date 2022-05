“Firenze e la Toscana non dimenticano la strage dei Georgofili. Non vogliamo dimenticare la notte tra il 26 e 27 maggio 1993 in cui persero la vita 5 persone, tra cui due bambini, per mano mafiosa. Per le vittime e per tutto il Paese non dobbiamo mai smettere di ricercare la verità”.

Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini nel ventinovesimo anniversario della strage dei Georgofili