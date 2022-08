“La candidatura del virologo-star Andrea Crisanti - come capolista della lista PD per il Senato della Repubblica, nella circoscrizione Esteri-Europa - è uno specchietto per le allodole di natura puramente mediatica e una mancanza di rispetto per i milioni di italiani che all’estero ci vivono veramente e che quotidianamente si scontrano con le inefficienze dei servizi consolari, con i tempi lunghissimi per il rilascio dei passaporti, con l’assenza di scuole italiane, di una rete di assistenza per gli anziani e con discriminazioni fiscali sulla casa non più tollerabili”. Lo affermano in una nota congiunta Luigi Billé e Antonio Cenini, rispettivamente candidati di Forza Italia al Senato e alla Camera nella stessa circoscrizione Estero-Europa per la lista unica del Centrodestra.

I due candidati precisano infine che "Questa scelta conferma ulteriormente il distacco dalla realtà e dai veri bisogni della gente e la logica puramente elettoralistica della sinistra: tutto il contrario di ciò che serve ai cittadini italiani residenti all’estero, ai quali Forza Italia e il Centrodestra sapranno dare risposte concrete e non demagogiche”.