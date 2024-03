“Forza Italia appartiene alla grande famiglia del Partito Popolare europeo, e siamo gli unici, oggi, a poter determinare le scelte dell'Europa. Io credo che sarà così anche dopo le elezioni europee perché secondo tutti i sondaggi il PPE sarà confermato come prima forza. Negli scorsi mesi, la sinistra ideologica ha cercato di portare avanti dei provvedimenti totalmente sbagliati dal nostro punto di vista, legati al tema dell'agricoltura e del Green Deal. Grazie alla nostra presenza al tavolo della maggioranza, siamo riusciti a fermarli”.

Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile, intervenendo a “Hotel Nazionale, le stanze della politica”.

“L'auspicio – ha continuato - è che la prossima maggioranza europea in qualche modo si richiami alla coalizione che oggi governa l'Italia, ma dobbiamo anche mettere in conto che ci sono delle sensibilità diverse.

Ci sono dei partiti estremisti in Europa che lavorano per portare fuori i loro paesi dal perimetro europeo, con cui non possiamo sederci al tavolo. Saremo più che contenti, invece, se la Lega, ad esempio, volesse ragionare insieme a noi per dare più forza all'Italia all'interno dell'Europa. Noi siamo fortemente europeisti. Siamo convinti che ci sia bisogno di un'Europa più protagonista, più indipendente anche sul tema della difesa comune e che si vada sempre di più nella direzione degli Stati Uniti d'Europa”, ha concluso.