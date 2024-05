"Una volta che tutti i leader sono scesi in campo vuol dire che si confrontano due visioni politiche d'Europa diverse. Carlo Calenda ed Elena Bonetti scendono in campo con una lista di candidati forti e competenti per dare una spinta alla nostra visione d'Europa, più coesa e unita. Le parole di @elenabonetti a @RaiPortaaPorta" scrive su X la pagina ufficiale di Azione.