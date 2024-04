"Il dipartimento istruzione di Forza Italia, da me diretto, esprime grande soddisfazione per la candidatura della Vice Presidente della Regione Calabria GIUSY PRINCI alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella Circoscrizione SUD.

Donna di scuola e delle Istituzioni, ha dimostrato di possedere grandi doti umane, professionali e politiche , sia da Dirigente Scolastico che da Assessore e Vice Presidente della Regione Calabria.

Il suo entusiasmo e le sue capacità rappresenteranno un sicuro valore aggiunto per il Partito Popolare Europeo proprio come lo sono stati per la scuola calabrese prima e per Forza Italia e la Regione Calabria in questi anni. L’8 e il 9 giugno il Dipartimento Istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia sosterrà per questo convintamente il Segretario ANTONIO TAJANI e Giusy PRINCI con tutte le proprie forze e le numerose presenze sui territori per una vittoria che assicuri all’Italia e all’Europa forza rassicurante al centro e più istruzione e maggior benessere alle giovani generazioni europee".

Così dichiara Valentina Aprea, Responsabile Nazionale Dipartimento Istruzione di Forza Italia.