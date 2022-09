“Le nostre radici sono qui, nella storia democratica e antifascista. A differenza di altri noi non siamo reduci ma semmai eredi di questa storia, di figure come Luigi Longo e tanti altri che hanno fatto grande l’Italia. La destra, invece, rivendica con orgoglio la fiamma tricolore, chiaro riferimento all’orrore del fascismo e hanno il coraggio di rispondere a Liliana Segre che ne vanno fieri. Noi quelle radici antifasciste non le dimentichiamo e quei valori li aggiorniamo al tempo che stiamo vivendo: più giustizia sociale, più rispetto per le persone. Per questo diciamo no a chi in Europa vota contro i diritti delle donne e con forza diciamo no a chi vuole solo inondarci di una cappa nera d’odio”.

Lo dichiara Chiara Gribaudo, deputata Pd e candidata alla Camera in Piemonte, intervenendo a Fubine (Alessandria), comune d’origine di Luigi Longo.