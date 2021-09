"Da lunedì anche nella Regione Emilia-Romagna prenderà il via la campagna per la terza dose vaccinale, destinata a soggetti particolarmente fragili. Da subito Forza Italia, che è responsabilmente parte di questo Governo al fine di traghettare l’Italia fuori dalla pandemia, ha posto tra le sue priorità quella di potenziare al massimo la campagna di vaccinazione, evitando ogni altro ritardo nella fornitura delle dosi. Abbiamo davanti i mesi invernali da affrontare proteggendo i nostri anziani e i soggetti più deboli e un anno scolastico che deve andare avanti con le lezioni in presenza. E poi c’è la ripartenza economica che va sostenuta con l’efficace strumento del Green Pass. Questi sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere per dare quelle risposte che gli italiani chiedono da quando la pandemia è esplosa in tutta la sua drammaticità. Forza Italia ha assunto questo impegno e lo porterà avanti con determinazione e convinzione".



Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia