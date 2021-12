“Oggi è la giornata per i diritti delle persone con disabilità. Diritti, non concessioni. Diritti, non pietismo. Diritti, non scarti. Le parole contano: alle persone con disabilità spettano diritti. Per questo occorre rimuovere quelle barriere e quegli ostacoli che non consentono loro di vivere in una condizione di pari opportunità sostanziale”.

Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva