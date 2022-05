"Insieme alla collega Matilde Siracusano e al SS alla Difesa Giorgio Mulè che ringrazio ancora per la sua sensibilità, ho visitato il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, egregiamente diretto dal Colonnello Alfonso Zizza. Un modello di efficienza, che durante la pandemia ha inoltre fornito assistenza anche a tutta la Regione Calabria. Opera, che è valsa la cittadinanza onoraria dei comuni di Cosenza e Taurianova. Trovo doveroso implementare questo modello virtuoso di sanità con la realizzazione di un centro ospedaliero militare, che dia ulteriori servizi ai cittadini. Lo dichiara Maria Tripodi Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio che prosegue: “ Nella Giornata Internazionale dell’Infermiere è stato oltremodo emozionante, salutare i giovani del personale sanitario militare impiegati e destinatari del mio emendamento al Milleproroghe2022. Continuero’ a lavorare alacremente per la loro definitiva stabilizzazione contrattuale. Non è solo un impegno, ma un debito di riconoscenza verso coloro che hanno combattuto il Covid in prima linea mettendo a repentaglio la propria vita.”