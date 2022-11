In un’intervista concessa al quotidiano “La Stampa”, Daniela Santanchè, ministra del Turismo nel governo Meloni, ha rivelato di aver venduto le proprie quote del Twiga, lo stabilimento di lusso di Flavio Briatore in Versilia. “Ho firmato dal notaio una decina di giorni fa”, ha spiegato, senza precisare a favore di chi. “Questo non vi riguarda, ma l’ho fatto”, ha ribadito.