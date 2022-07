"Il mio pensiero e la mia vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia che si è verificata quest’oggi sulla #Marmolada. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questo momento. Grazie ai soccorritori per il loro impegno". Lo scrive su Twitter Caterina Bini, sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento.

Il mio pensiero e la mia vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia che si è verificata quest’oggi sulla #Marmolada. Non ci sono parole per esprimere il dolore di questo momento. Grazie ai soccorritori per il loro impegno. — Caterina Bini (@caterinabini) July 3, 2022