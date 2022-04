“Dopo la nostra interrogazione urgente della scorsa settimana al Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla necessità di consentire ai medici di famiglia di prescrivere i nuovi farmaci antivirali per la cura dell’infezione da Covid19 e garantirne la distribuzione tramite le farmacie territoriali, apprendiamo con grande soddisfazione la notizia di un possibile imminente via libera da parte del Cts di Aifa in questa direzione”.

Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate di Italia Viva Giuseppina Occhionero e Lisa Noja, quest’ultima capogruppo in Commissione Affari Sociali.

“Si tratta - prosegue la nota - di un passo molto importante per facilitare l’accesso a questi farmaci, dimostratisi efficaci nel velocizzare il processo di guarigione dall’infezione, ma soprattutto essenziali per evitare gli effetti gravi della malattia nei pazienti più fragili. Fino ad oggi, però, a causa di un iter farraginoso, tutto gestito in ambito ospedaliero, meno del 10% delle dosi acquistate era stato effettivamente somministrato a pazienti eleggibili.

Anche se la pandemia da Covid-19 non ha cessato di diffondersi, la scienza è riuscita nel miracolo di fornirci armi importanti, come i vaccini e, da ultimo, questi farmaci, ed è nostro dovere saper sfruttare al meglio tali strumenti, in modo semplice, senza lungaggini burocratiche. La nostra richiesta andava esattamente in tal senso e non possiamo che accogliere positivamente la scelta che pare Aifa stia per compiere, a beneficio dei pazienti più fragili”, concludono.